Спецоперация 20 февраля 2024, 19:28 Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контранступления Шойгу: в ходе контрнаступа ВСУ потеряли 166 тысяч военных, более 800 танков РИА «Новости»

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К украинскому контрнаступлению готовили до 160 тысяч военных, 800 танков и 150 летательных аппаратов, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако армия понесла большие потери, бесполезной оказалась и тактика Запада.

«Украинские войска не дошли даже до первой линии обороны в ходе своего контрнаступления», — заявил Шойгу.

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Как подчеркнул глава Минобороны России, итог контрнаступления Украины показал, что применение западных методов ведения боевых действий не приводит к успеху. Россия провела большую, тяжелую, боевую работу, чтобы отбить контрнаступление Украины. ВСУ лишились 166 тысяч военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 машин бронетехники, 123 самолета и вертолета

В Авдеевке, рассказал Шойгу, российские войска создали невыносимые условия для украинских боевиков, те были вынуждены бежать. Украинцы бросали бросали раненых, технику, они уходили дорогами и полями.

«Ситуация в Авдеевке — это, безусловно, успех, но его нужно развивать», — отметил Путин во время беседы с Шойгу.

Президент поручил это развитие хорошо подготовить, чтобы военные были обеспечены техникой, вооружением и боеприпасами.

Ранее Шойгу доложил Путину об освобождении Авдеевки. Город взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. От украинских националистов освободили территорию площадью 31,75 квадратного километра. На сегодня в Авдеевке освобождена площадь в 72 квадратных километра.

Взятие Авдеевки объявили самой большой победой России после освобождения Артемовска в 2023 году. Военный и политический аналитик Константин Сивков заявил, что следующей целью станет Часов Яр — тыловой опорный пункт и база обеспечения ВСУ.