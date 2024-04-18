Спецоперация 18 апреля 2024, 09:09 «Эспаньола» испытала в зоне СВО бесшумный вездеход-беспилотник «Квадрига» РИА «Новости»

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Бойцы добровольческого корпуса «Эспаньола», входящего в российскую группировку «Юг», оценили в зоне спецоперации беспилотный роботизированный транспортер «Квадрига». Об этом сообщило РИА «Новости».

Грузовой вездеход-беспилотник бригаде поставил производитель. По словам военных «Эспаньолы», аппарат двигается бесшумно, и противник не может засечь его даже с помощью тепловизора.

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«Вес этой „ласточки“ — до полутора тонн. Может возить на себе также до полутора тонн», — подчеркнул боец.

Он добавил, что «Квадрига» развивает скорость до 40 километров в час и может работать на дистанционном управлении.

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