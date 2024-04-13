Технологии 13 апреля 2024, 22:31 Аналогов в мире нет. «Умный» автомат АМБ-17 испытают в зоне СВО Военный эксперт Михайлов: автомат от «Калашникова» АБМ-17 не станет массовым РИА «Новости»

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Действующие в зоне спецоперации добровольцы подразделения «Эспаньола» стали испытателями новейших автоматов АМБ-17, произведенных концерном «Калашников» (входит в Ростех). Впервые это оружие представили на выставке «Армия» в 2017 году, но по просьбе военных дорабатывали несколько лет. В основу автомата легли разработки известного советского оружейника Евгения Драгунова. Военные эксперты по просьбе «360» оценили перспективу широкого распространения нового оружия.

История появления

Создатель знаменитой снайперской винтовки Евгений Драгунов в 70-е годы прошлого века в рамках проекта Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения создал уникальный автомат, получивший название МА.

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Главными отличиями оружия стали большое количестве пластиковых деталей, небольшой размер и нестандартная конструкция ствольной коробки. Новинка не получила широкого распространения, так как власти посчитали, что версии складного и укороченного автомата Калашникова АКС-74У вполне достаточно — проекту Драгунова хода не дали.

Об изобретении оружейника вспомнили только десятых годах XXI века. Инженеры концерна «Калашников» решили, что созданная компоновка хорошо решает проблемы крепления прицельных комплексов. Так на свет появились малогабаритный АМ-17 и бесшумный АМБ-17.

В пресс-службе концерна отметили, в АМБ-17 получил специальный глушитель, который снижает звук выстрела. Сама конструкция автоматов этой серии обеспечивает высокую точность стрельбы при интенсивной эксплуатации.

Отличия АМБ-17 от укороченного автомата Калашникова

Сотрудник военно-исторического музея Победы Антон Лиманов в комментарии «360» рассказал, что в Советском Союзе между оружейными школами шла конкуренция. Победителем из нее вышел Михаил Калашников, потому что принятые на вооружение в 1970 годы укороченные автоматы АКС-74 У используют до сих пор.

«Автомат Калашникова более простой в производстве и употреблении. АМБ-17 чуть полегче с большей прицельной дальностью и скорострельностью. Но имеет недостатки в виде большого шума и сильной отдачи», — рассказал эксперт.

По словам Лиманова, разработанная новинка, в отличие от классического автомата, также дает сильный рикошет. Поэтому его лучше не использовать в закрытых пространствах, чтобы не покалечить себя или товарищей.

Отвечая на вопрос, почему АМБ-17 называют «умным», специалист пояснил, что разработка сложнее и серьезнее, чем простой АК.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Станет ли АМБ-17 массовым

Концерн «Калашников» все время выдает что-то интересное. Но АМБ-17 — это не классический автомат, а другой вид оружия. Сейчас важно посмотреть, как он проявит себя в условиях реальных боевых действий, чтобы говорить об отправке в подразделения. Об этом «360» заявил военный эксперт Евгений Михайлов. Он отметил, что мнения по поводу новинки среди специалистов сильно разнятся.

«АМБ-17 предназначен для патрона калибра 9,39, который не является массовым. Поэтому говорить, что оружие начнут поставлять в войска вместо уже испытанных временем я бы не стал», — заявил собеседник «360».

Эксперт пояснил, что это еще одно хорошее оружие для выполнения определенных задач на линии фронта. Михайлов добавил, что его коллеги считают автомат неплохим для работы в снайперской паре. Но пока говорить об этом рано, потому что испытания еще не прошли.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Автомат АМБ-17, добавил специалист, легче других видов оружия за счет большого количества пластиковой составляющей, его удобно разбирать и чистить. Он вполне может заменить собой специальную штурмовую винтовку «Вал» и бесшумную снайперскую винтовку «Винторез», сложные в обслуживании.

АМБ-17, конечно, станут использовать, но вряд ли массово. Многие просят больше разработок для общевойсковых операций, на вроде АКС-74У, чтобы оружие было легче и к нему можно было что добавить. Евгений Михайлов военный эксперт

По словам эксперта, «умным» АМБ-17 назвали за счет дополнительных функций: возможности менять различные виды прицелов и качественное цевье (закрывающая ствол ложа — прим. ред.). Также он отметил качественные технические данные автомата, его удобство и эргономичность.

Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Уникальный автомат АМБ-17

Мировых аналогов разработанному российским концерном автомату в мире нет. Похожее оружие делали в Швейцарии. Но самым лучшим все равно остается классический автомат Калашникова, заявил Михайлов.

«Есть просто иные виды стрелковых вооружений которые по тем или иным характеристикам где-то в чем-то лучше. Но самый неприхотливый и удобный это, конечно, АКМ», — добавил военный эксперт,

Он подчеркнул, что АМБ-74 отличается от классического автомата Калашникова во всем, поэтому его нужно рассматривать как отдельный и новый вид оружия, не имеющий аналогов в мире. Но теперь главное — дождаться результатов его использования.