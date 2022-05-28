ЕС задумал военно-морскую миссию для вывоза зерна с Украины

Евросоюз задумался о об организации военно-морской миссии для вывоза украинского зерна. Этот вопрос, а также растущие риски голода в странах, которые зависят от поставок с Украины, ЕС собирается обсудить на саммите 30–31 мая, сообщили источники испанской газеты El Pais.

По данным издания, Евросоюз планирует попросить Россию снять блокаду украинских портов и разрешить вывоз продуктов питания, в частности из Одессы.

Источники El Pais назвали самой главной трудностью проход в порт Одессы. Заход военных кораблей в Черное море с 1936 года регулируется Конвенцией Монтре.

За ее выполнением следят турецкие власти. По мнению одного из источников газеты, Турция могла бы разрешить проход европейским судам, потому что они выполняют гуманитарную миссию.

При этом в МИД РФ ранее уже заявляли, что готовы организовать гуманитарные коридоры для вывоза украинского зерна, но для этого Украина должна разминировать все порты.