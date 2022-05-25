Россия согласилась открыть гумкоридоры для разблокировки украинских портов

Россия готова открыть гуманитарные коридоры для морской транспортировки зерна с Украины, но это будет возможно, если украинские власти обеспечат разминирование портов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат подчеркнул, что РФ всегда была готова к диалогу с заинтересованными сторонами, чтобы решить проблемы с продовольствием, но при этом нужен комплексный подход, сообщило РИА «Новости».

Руденко также обратил внимание на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что Россия якобы использует вопросы продовольственной безопасности в качестве оружия. Такие заявления, по словам замминистра, он оставит на ее совести.

«Мы уже неоднократно высказывались на этот счет. Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений», — подчеркнул он.

Помимо этого, как уточнил Руденко, нужно, чтобы Украина разминировала все порты.

«Россия готова предоставить необходимые гуманитарные проходы, что и делает каждый день», — заключил он.