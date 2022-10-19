Энергодар после теракта остался без света | 360°

19 октября 2022, 08:56
Энергодар после теракта остался без света
Глава администрации Энергодара Волга: из-за повреждений подстанции «Луч» город обесточен
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области из реактивной системы залпового огня HIMARS. Из-за повреждений на подстанции «Луч» город остался без электричества, сообщил в Telegram-канале «Энергодарский связной» глава администрации Александр Волга.
«Мы знаем, что в данный момент выведена из строя подстанция „Луч“, в результате чего отсутствует свет в городе», — сказал он.
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Аварийные бригады привели в полную боевую готовность, восстановительные работы на объектах городской инфраструктуры уже начали.
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По словам Александра Волги, удары нанесли ночью ракетами HIMARS. Пострадало не только здание администрации и подстанция, а также мост. По нему автомобилисты въезжали и выезжали из Энергодара.
В администрации атаку расценили как теракт. По последним данным, жертв нет. Судя по фотографии с места событий, здание администрации сильно пострадало — ударная волна выбила стекла из окон и дверей, а также облицовочные панели с фасада.
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