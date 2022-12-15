Спецоперация 15 декабря 2022, 02:00 Электроснабжение пропало в Харькове после нескольких взрывов — СМИ «Страна.ua»: после серии взрывов в Харькове пропало электричество Unsplash

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Украинские СМИ сообщили, что в Харькове слышна серия взрывов. Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале уточнило, что после них в некоторых районах города пропало электричество.

Ситуация с электроснабжением на Украине по-прежнему стоит очень остро. Каждый день в разных областях страны происходят аварийные отключения. Власти пытаются каким-то образом решить эту проблему, предлагая гражданам закупить генераторы.

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Однако на Украине наблюдается дефицит такого оборудования, а то, что есть в наличии, стоит очень дорого. Многие простые украинцы не могут себе позволить купить генератор.

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Россия с 10 октября наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Так ВС России замедляют ВСУ.

Ранее бывшая сотрудница разведки США Ребека Коффлер в интервью Fox News заявила, что президент США Джо Байден должен склонить Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Это необходимо, поскольку сейчас ни Киев, ни Вашингтон ничего добиться не могут.