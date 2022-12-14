Мир 14 декабря 2022, 08:43 Разведка США посоветовала Байдену склонить Зеленского к переговорам Экс-разведчица Коффлер призвала США не разжигать конфликт на Украине и начать переговоры Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В конфликте на Украине три участника — сам киевский режим, Россия и США. Однако ни одна сторона не приблизилась к победе, а возможности американцев небезграничны. По этой причине бывшая сотрудница разведки США Ребека Коффлер призвала в интервью Fox News прекратить эскалацию и приступить к переговорам.

«Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт должен быть прекращен, и необходимо приложить серьезные усилия для достижения мирного урегулирования», — сказала она.

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Ребека Коффлер обратила внимание на то, что несмотря на многомиллиардные поставки оружия, техники и боеприпасов из США, Украина, как и Россия, не приблизилась к победе. Российские военные подготовились к затяжным боевым действиям, а украинские потребовали новой военной помощи. Она призвала американского лидера Джо Байдена не идти на поводу у киевского режима и собственных амбиций.

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Американцы перестали поддерживать Украину, 47% участников последнего опроса призвали Белый дом уговорить ее пойти на переговоры с Россией. План сместить Владимира Путина с поста президента показал, по словам Ребека Коффлер, насколько американские политики далеки от понимания реальности — свергнуть режим в стране с ядерным потенциалом и 75% рейтингом лидера невозможно.

Бывшая разведчица предупредила, что если Белый дом продолжит разжигать противостояние, у него закончатся деньги налогоплательщиков и собственный оборонительный арсенал. Она заявила, что в правительстве начали это понимать, и назвала происходящее на Украине конфликтом, в котором невозможно победить.