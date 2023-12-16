Спецоперация 16 декабря 2023, 23:19 Экс-участник шоу «Дом-2» пошел добровольцем в зону СВО Бывший участник «Дома-2» Задойнов отправился добровольцем на спецоперацию РИА «Новости»

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Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов отправился добровольцем в зону специальной операции. Мужчина заключил контракт в Нижневартовске, сообщил телеканал «Мегаполис».

Как заявил сам Задойнов, он поехал на СВО для защиты суверенитета России. В свое время экс-участник «Дома-2» служил в реактивном дивизионе, там он был стрелком. Полученные навыки помогут освоиться в зоне боевых действий, считает доброволец.

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«Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — сказал Задойнов.

Он отправился на спецоперацию 16 декабря. Семья мужчины одобрила его выбор.

Задойнов был участником «Дома-2» в течение четырех лет. У него есть три дочери: Александра, София и Анастасия.

Ранее сообщалось, что Государственная дума изменит законы о добровольческих формированиях после слов президента Владимира Путина. На прямой линии глава государства призвал поставить всех добровольцев в одинаковые условия с военными ВС РФ в вопросе мер поддержки.