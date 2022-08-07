Президента Украины Владимира Зеленского ждет трагический конец. Лидеру страны придется бежать, иначе его ждет гибель от рук местных жителей. Такое мнение высказал бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

«Он будет вынужден либо покинуть Украину, <…> либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — сказал экс-разведчик в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он добавил, что именно Зеленский ответственен за гибель десятков тысяч украинцев. Также Риттер отметил, что Запад перестает верить в созданный образ президента. Зеленскому все чаще стали отказывать в предоставлении помощи.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — заявил американец.

По словам Риттера, в скором времени Украину может ждать государственный переворот.

Ранее ведущий телеканала Sky News Кори Бернарди подчеркнул, что в странах Запада журналисты показывают ложный образ президента Украины. Пресса просто замалчивает те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими.