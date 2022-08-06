Западные журналисты показывают ложный образ президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил ведущий телеканала Sky News Кори Бернарди.

По словам телеведущего, иностранная пресса пытается сделать из Зеленского великого героя, спасающего свой народ от России.

«Я совсем не уверен, что президент Украины действительной такой, каким его изображают западные СМИ. Они замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России», — отметил Бернарди.

Он пояснил, что на Украине русским уже не первый год приходится жить при военном положении. Людям обещали провести референдум о независимости, но голосование так и не состоялось. Президент говорил, что остановит гражданскую войну, но не справился с поставленной задачей.

«Он поддержал „Правый сектор“*, чей командир похвалялся, что скармливал кости русских детей своему волку. Очевидно, это шутка. Вот только русские ее не оценили. Особенно те, кого и так унижают украинские солдаты», — подчеркнул ведущий.

Еще Бернарди высказался о желании Украины войти в НАТО. Это стремление Зеленского он назвал провокацией в отношении российской стороны.

*«Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России.