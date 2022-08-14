Экс-премьер Украины упрекнул СМИ страны в беспечном отношении к ситуации вокруг ЗАЭС

Журналист украинских СМИ Дмитрий Корчинский призвал ударить по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках борьбы со спецоперацией России на территории его страны. Бывший премьер-министр этого государства Николай Азаров в Теlеgrаm-канале назвал своего соотечественника идиотом.

«Этот идиот [Корчинский] даже не думает о последствиях», — написал он.

По его словам, Запад вновь закроет глаза на призывы сторонников украинского правительства к ударам по ЗАЭС. В самом заявлении Корчинского Азаров усмотрел угрозу для региона, таящую в себе серьезные последствия.

Также экс-премьер Украины процитировал слова журналиста. Тот заявил, что удар по ЗАЭС — наименьшее из зол, если выбирать между последствиями обстрела атомной электростанции и присутствием России в регионе.

«Много кто пострадает, но пострадает еще больше людей, если сейчас не будут атакованы российские администрации и атомные объекты», — сказал Корчинский

Ранее стало известно, что ВСУ вновь открыли огонь по Энергодару и ЗАЭС днем 13 августа. По словам представителя администрации Запорожской области Владимир Рогова, прилеты украинских снарядов не повлияли на работу станции, поскольку российские системы ПВО РФ успешно отразили атаку противника.