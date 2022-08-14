ПВО РФ успешно отразила атаку ВСУ по Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (ЗАЭС) после очередного обстрела со стороны украинской армии работает штатно. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, очередных прилетов по объекту со стороны ВСУ не допущено. Он отметил, что снаряды сбила российская ПВО. Также Рогов сообщил, что часть снарядов упала между местными ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС.

« Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты», — сообщил он.

Таким образом Рогов прокомментировал обстрелы Энергодара и ЗАЭС со стороны ВСУ, которые произошли в субботу. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется.

Ранее замдиректора первой станции по реконструкции Арсений Зеленский заявил, что прилеты со стороны ВСУ повлияли на работу Каховской ГЭС. По его словам, вечером 13 августа на станции работала только половина турбогенераторов. Также сотрудникам ГЭС пришлось отключить подин из четырех гидроагрегатов.