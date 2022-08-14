Экс-министр ДНР Стрелков опроверг задержание в Крыму

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) опроверг данные о своем задержании в Крыму якобы при попытке попасть добровольцем на фронт. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В КПЗ не был и не планирую», — написал он.

Стрелков добавил, что непременно окажется на фронте рано или поздно, «но не прямо сейчас».

В Сети до этого появилась информация, будто Стрелков (бывший министром обороны ДНР с мая по август 2014 года) задержан в Крыму при попытке попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Сообщается, что никаких политических целей экс-министр не преследует.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины освободили от экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство. Упрощенный порядок действует с 14 июля.