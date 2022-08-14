Получение вида на жительство в России упростили для граждан ЛДНР и Украины

Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины освободили от экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

Упрощенный порядок действует уже месяц — с 14 июля.

«С 14 июля 2022 года граждане ДНР, ЛНР и Украины получили возможность обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением о выдаче вида на жительство в упрощенном порядке без оформления разрешения на временное проживание», — добавили в ведомстве.

Кроме того, украинцы могут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты. Заявления рассматриваются в течение 60 суток, заявление по поводу получения вида на жительство — в течение максимум четырех месяцев.

МВД принимает меры по приоритетному документированию в отношении экстренно прибывших из Донбасса и с Украины.

«Для указанной категории <...> прием и рассмотрение заявлений о предоставлении временного убежища осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подачи», — отметили в ведомстве.

В общем порядке такие заявления рассматривают до трех месяцев.

С февраля в Россию уже приехали более 3,3 миллиона человек из Украины и ЛДНР.