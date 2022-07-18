Экс-командующий войсками НАТО назвал сроки окончания спецоперации РФ на Украине

Специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины завершится в течение ближайших четырех-шести месяцев. Такой прогноз в беседе с изданием Insider высказал бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Конфликт на Украине закончится в срок от четырех до шести месяцев и приведет к милитаризованной зоне между сторонами, определенному перемирию», — сказал он.

По мнению военного, больше полугода конфликта ни одна сторон выдержать не сможет, а активный конфликт между Россией и Украиной хоть и остановится, но враждебность между сторонами останется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что специальная операция РФ по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины завершится только после достижения всех поставленных задач, написала газета «Известия».