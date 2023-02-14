Спецоперация 14 февраля 2023, 07:40 Экипажи вертолетов Ми-35 уничтожили командные пункты и бронетехнику ВСУ Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. Они выполнили пуски ракет по замаскированным командным пунктам и бронированной технике ВСУ. В ведомстве это назвали «свободной охотой».

«Экипажи ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО уничтожили замаскированные командные пункты и бронированную технику ВСУ», — рассказали в министерстве.

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На боевом задании вертолеты летели в разомкнутом порядке. Такой прием обеспечил свободу маневра и пилотирования, форма построения вертолетов менялась во время полета.

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При этом российские летчики умело уходят из-под обстрелов противника. Им помогает современная электронная техника, бортовые комплексы обороны. А главное — боевой опыт, полученный за время проведения спецоперации.

На счету командира экипажа Ми-35 Виктора более 300 боевых вылетов. Он — кавалер ордена Мужества.

«Засветился в тепловизоре танк. Поразили одной ракетой. Далее отработали неуправляемыми по живой силе», — рассказал Виктор.

В ведомстве отметили, что все полеты ударных вертолетов проходят на предельно малой высоте.

Ранее Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52.