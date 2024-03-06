Спецоперация 06 марта 2024, 04:45 Двигаемся потихоньку. Балицкий рассказал о ситуации на Запорожском направлении Балицкий: ситуация в Запорожье стабилизировалась, фронт отодвигается РИА «Новости»

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ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам в Запорожской области, однако ситуация в области стабилизировалась, и линия боевого соприкосновения отодвигается. Об этом заявил РИА «Новости» глава региона Евгений Балицкий.

«На сегодняшний день ситуация стабильная. <…> Отодвигаем укронацистский режим от городов Запорожской области», — сказал он.

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Губернатор Запорожья подчеркнул, что ВСУ с помощью обстрелов пытаются компенсировать свои неудачи на фронте.Он также отметил, что на сегодняшний день ситуация в области в целом намного лучше, чем была год назад. Свидетельством этого стал тот факт, что жители начали возвращаться в свои дома.

«Поэтому с оптимизмом смотрим», — заключил он.

Ранее Балицкий заявил, что миссия МАГАТЭ не признает удары ВСУ по территории Запорожской атомной электростанции, хотя обстрелы представляют угрозу для всего мира. Он напомнил, что российская сторона неоднократно принимала делегацию МАГАТЭ, но организация по-прежнему игнорирует обстрелы ядерного объекта со стороны ВСУ.