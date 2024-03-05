Мир 05 марта 2024, 14:47 Балицкий указал на ядерную угрозу для мира из-за обстрелов ЗАЭС Балицкий: МАГАТЭ отказалась признавать обстрелы территории Запорожской АЭС MFA Russia/via Globallookpress.com

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Миссия МАГАТЭ не признает удары ВСУ по территории Запорожской атомной электростанции, хотя обстрелы представляют угрозу для всего мира. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он напомнил, что российская сторона неоднократно принимала делегацию МАГАТЭ, но организация по-прежнему игнорирует обстрелы ядерного объекта со стороны ВСУ.

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«Учитывая, что они (специалисты МАГАТЭ — прим. ред.) это не замечают или делают вид, что не замечают, то все остальное является бессмысленным — разговоры и болтовня», — указал Балицкий.

Губернатор Запорожской области также отметил, что многие европейские структуры, в том числе и МАГАТЭ, финансируются Западом, и закрывают глаза даже на ядерную угрозу из-за ударов украинских военных по ЗАЭС.

Ранее гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси запланировал посетить Сочи для обсуждения ситуации на ядерном объекте в Запорожской области. Переговоры пройдут 6 марта.