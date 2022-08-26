26 августа 2022, 12:47
Украинские националисты погибли на позициях под Северском и Яковлевкой
Минобороны РФ заявило о гибели более 50 националистов под Северском и Яковлевкой
Российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины под Северском и Яковлевкой в Донецкой Народной Республике. В результате погибли более 50 националистов, сообщило Минобороны России.
В районе Северска засекли боевые позиции 25-й воздушно-десантной бригады, под Яковлевкой — 101-й бригады территориальной обороны. Российские войска нанесли по ним сосредоточенные удары.
«Уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники», — сообщили в министерстве.
Кроме того, из-за больших потерь и утраты боеспособности из зоны боевых действий ушли бойцы подразделений двух бригад Вооруженных сил Украины — 53-й механизированной в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной в Дибровном Харьковской области.