Российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины под Северском и Яковлевкой в Донецкой Народной Республике. В результате погибли более 50 националистов, сообщило Минобороны России.

В районе Северска засекли боевые позиции 25-й воздушно-десантной бригады, под Яковлевкой — 101-й бригады территориальной обороны. Российские войска нанесли по ним сосредоточенные удары.

«Уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники», — сообщили в министерстве.

Кроме того, из-за больших потерь и утраты боеспособности из зоны боевых действий ушли бойцы подразделений двух бригад Вооруженных сил Украины — 53-й механизированной в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной в Дибровном Харьковской области.