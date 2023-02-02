02 февраля 2023, 15:05
Два склада боеприпасов ВСУ уничтожили на Херсонском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
«В районах города Херсона и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.
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Мощный удар по объекту украинских военных нанесла артиллерия. Кроме того, в районе села Песчаного в Херсонской области эффективно сработала система противовоздушной обороны ВС РФ.
В среду, 1 февраля, в Херсонской области и ДНР российские войска уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ и цеха предприятия по производству снарядов. А накануне у Екатериновки и Угледара взорвали два склада с боеприпасами для артиллерии Украины.
В конце января группировка «Восток» ударила по механизированной бригаде ВСУ в районе Угледара. В общей сложности за сутки на Южно-Донецком направлении противник лишился более 40 боевиков.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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