Спецоперация 02 февраля 2023, 15:05 Два склада боеприпасов ВСУ уничтожили на Херсонском направлении Минобороны сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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ВС России уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районах города Херсона и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

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Мощный удар по объекту украинских военных нанесла артиллерия. Кроме того, в районе села Песчаного в Херсонской области эффективно сработала система противовоздушной обороны ВС РФ.

В среду, 1 февраля, в Херсонской области и ДНР российские войска уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ и цеха предприятия по производству снарядов. А накануне у Екатериновки и Угледара взорвали два склада с боеприпасами для артиллерии Украины.

В конце января группировка «Восток» ударила по механизированной бригаде ВСУ в районе Угледара. В общей сложности за сутки на Южно-Донецком направлении противник лишился более 40 боевиков.