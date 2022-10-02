Два мирных жителя погибли в Макеевке в результате обстрела ВСУ | 360°

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Два мирных жителя погибли в Макеевке в результате обстрела ВСУ

СЦКК ДНР сообщил о гибели двух мирных жителей в Макеевке после обстрелов ВСУ

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Два мирных жителя погибли в Макеевке после обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня Донецкой Народной Республики.

Под огнем националистов оказался Червоногвардейский район города. Всего украинские военные выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров со стороны населенного пункта Орловка.

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ВСУ в очередной раз ударили и по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

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Также огонь украинской армии на себя принял поселок Зайцево, который обстреляли 10 снарядами калибром 152 миллиметра.

За прошлые сутки в результате атак ВСУ в ДНР погибли семь человек и еще свыше десяти мирных жителей получили ранения.

Президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР в состав России по результатам прошедшего народного референдума. Жители региона абсолютным большинством выбрали интеграцию с РФ.

ДНР

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