Два мирных жителя погибли в Макеевке в результате обстрела ВСУ | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Два мирных жителя погибли в Макеевке в результате обстрела ВСУ СЦКК ДНР сообщил о гибели двух мирных жителей в Макеевке после обстрелов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два мирных жителя погибли в Макеевке после обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня Донецкой Народной Республики.

Под огнем националистов оказался Червоногвардейский район города. Всего украинские военные выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров со стороны населенного пункта Орловка.

Реклама

ВСУ в очередной раз ударили и по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

Реклама

Также огонь украинской армии на себя принял поселок Зайцево, который обстреляли 10 снарядами калибром 152 миллиметра.

За прошлые сутки в результате атак ВСУ в ДНР погибли семь человек и еще свыше десяти мирных жителей получили ранения.

Президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР в состав России по результатам прошедшего народного референдума. Жители региона абсолютным большинством выбрали интеграцию с РФ.

0 0 0 0 0 0