Семь мирных жителей погибли в ДНР за сутки | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 08:58 Поделиться Telegram

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Viber Семь мирных жителей погибли в ДНР за сутки Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели семи мирных жителей за сутки РИА «Новости»

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Семь мирных жителей погибли в Донецкой Народной Республике под обстрелом украинских военных. Об этом говорится в сводке штаба территориальной обороны ДНР.

Также десять человек получили ранения.

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Накануне боевики обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии. Также утром в воскресенье националисты ударили по Макеевке, Горловке и Яковлевке.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что в скором времени республика восстановит свои конституционные границы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР в состав России по результатам прошедшего народного референдума. Жители региона абсолютным большинством выбрали продолжить жизнь вместе с Россией.

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