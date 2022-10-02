Семь мирных жителей погибли в ДНР за сутки | 360°

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Общество

02 октября 2022, 09:01

Дети мобилизованных в ХМАО получат по 100 тысяч рублей при поступлении в вузы

Спецоперация

02 октября 2022, 08:58

Семь мирных жителей погибли в ДНР за сутки

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Мир

02 октября 2022, 08:39

США пообещали Украине подержку при восстановлении территориальной целостности

Мир

02 октября 2022, 08:14

Австралия введет санкции против представителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Спецоперация

02 октября 2022, 08:11

Госдума готовит проект об отмене отсрочки от частичной мобилизации для депутатов

Спецоперация

02 октября 2022, 07:47

Украинские военные обстреляли ЛНР из HIMARS

Спецоперация

02 октября 2022, 07:45

Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО показали на видео

Происшествия

02 октября 2022, 07:32

Более 20 человек погибло при падении в пруд трактора в Индии

Спецоперация

02 октября 2022, 07:21

ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Спецоперация

02 октября 2022, 08:58

Семь мирных жителей погибли в ДНР за сутки

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели семи мирных жителей за сутки

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Семь мирных жителей погибли в Донецкой Народной Республике под обстрелом украинских военных. Об этом говорится в сводке штаба территориальной обороны ДНР.

Также десять человек получили ранения.

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Накануне боевики обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии. Также утром в воскресенье националисты ударили по Макеевке, Горловке и Яковлевке.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что в скором времени республика восстановит свои конституционные границы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР в состав России по результатам прошедшего народного референдума. Жители региона абсолютным большинством выбрали продолжить жизнь вместе с Россией.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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