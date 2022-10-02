Семь мирных жителей погибли в ДНР за сутки | 360°

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Общество
02 октября 2022, 09:01
Дети мобилизованных в ХМАО получат по 100 тысяч рублей при поступлении в вузы
Спецоперация
02 октября 2022, 08:58
Семь мирных жителей погибли в ДНР за сутки
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Мир
02 октября 2022, 08:39
США пообещали Украине подержку при восстановлении территориальной целостности
Мир
02 октября 2022, 08:14
Австралия введет санкции против представителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Спецоперация
02 октября 2022, 08:11
Госдума готовит проект об отмене отсрочки от частичной мобилизации для депутатов
Спецоперация
02 октября 2022, 07:47
Украинские военные обстреляли ЛНР из HIMARS
Спецоперация
02 октября 2022, 07:45
Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО показали на видео
Происшествия
02 октября 2022, 07:32
Более 20 человек погибло при падении в пруд трактора в Индии
Спецоперация
02 октября 2022, 07:21
ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР