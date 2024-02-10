10 февраля 2024, 19:17
«Два месяца». На Украине раскрыли, на сколько ВСУ хватит оружия без поддержки Запада
Арахамия: без помощи Запада ВСУ останутся без оружия через два месяца
Запаса оружия в ВСУ без помощи Запада хватит лишь на два месяца. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, чьи слова привело украинское издание «Страна.ua».
«У нас хватит ресурсов на два месяца», — заявил он.
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Арахамия напомнил, что недавно Евросоюз принял решение о выделении Украине 50 миллиардов евро. При этом в США еще остаются нерешенными вопросы, связанные с мигрантами. Политик выразил надежду, что американцы в ближайшее время проголосуют за выделение помощи Украине и Израилю.
Украинским властям на фоне сложной ситуации с внешним финансированием придется искать возможности для новой мобилизации за счет собственных внутренних источников.
Кабмин Украины ранее одобрил решение о переводе военных комиссариатов на работу в круглосуточном режиме. Благодаря решению правительства военкоматы смогут организовывать проведение медосмотров и вести персонально-качественный учет призывников в новом режиме.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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