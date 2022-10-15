Пожарные ликвидировали пожар на белгородской нефтебазе | 360°

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Пожарные ликвидировали пожар на белгородской нефтебазе

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о ликвидации возгорания на нефтебазе

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Пожарные ликвидировали пожар на нефтебазе в поселке Разумное Белгородской области, загоревшейся после попадания снаряда. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий», — написал он.

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О попадании снаряда в резервуар нефтебазы стало известно около часа назад. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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Накануне сообщалось, что свыше 10 снарядов попали в приграничный контрольно-пропускной пункт на государственной границе в Шебекино. Гладков заявлял, что в результате обстрела население не пострадало.

Кроме того, снаряды серьезно повредили подстанцию в Белгороде. Экстренные службы оперативно перевели линию на резервный источник питания. Водоснабжение в процессе обстрелов не пострадало.

Также Гладков дал поручение проверить готовность подвальных помещений для вероятного экстренного размещения людей в случае ракетного удара со стороны Украины, сообщал телеканал «Царьград».

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