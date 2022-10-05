Два человека погибли при очередном обстреле Донецка | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Два человека погибли при очередном обстреле Донецка Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли четыре района Донецка

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Вооруженные силы Украины обстреляли четыре района Донецка, два человека погибли. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия-24».

«Город снова под обстрелом. За последние два дня 64 обстрела зафиксировано. Буквально за несколько минут до эфира поступила информация по Кировскому району. Обстрел продолжается. Всего четыре района сейчас под обстрелом. В кировском погиб мальчишка, 17 лет, и женщина погибла. К сожалению, статистика эта продолжает увеличиваться, потому что обстрелы ведутся по всем районам», — заявил он.

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Под обстрел также попала больница № 25 в Кировском районе, «сугубо мирный социальный объект», как подчеркнул Кулемзин. Таким образом, «тактика террористических обстрелов объектов инфраструктуры сохраняется».

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Ранее ВСУ обстреляли гостиницу в Центре Херсона, в результате погиб один человек. Атаку, скорее всего, провели с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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