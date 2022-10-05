Один человек погиб в результате удара ВСУ по гостинице в Херсоне — СМИ | 360°

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Один человек погиб в результате удара ВСУ по гостинице в Херсоне — СМИ

ТАСС: в результате удара ВСУ по гостинице в Херсоне погиб один человек

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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гостинице в центре Херсона погиб один человек, заявил сотрудник правоохранительных органов. По его словам, украинские военные могли провести атаку с использованием американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил ТАСС.

«Один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск в центре Херсона, при обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы», — отметил сотрудник. Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета России.

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ВСУ обстреляли гостиницу на улице Белинского в ночь на 5 октября, сообщили в Службе по ГО и ЧС Херсонской области. Спасатели приступили к разбору завалов разрушенного здания.

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Ранее замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные начали перегруппировку в регионе. По его словам, эти маневры позволят ВС России собраться с силами и нанести удар по противнику. Стремоусов также пообещал освободить занятые украинскими военнослужащими населенные пункты Херсонской области.

ВСУ

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