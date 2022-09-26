Дрон с «приветом из Нью-Йорка» сбили бойцы из Чечни | 360°

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Дрон с «приветом из Нью-Йорка» сбили бойцы из Чечни

Глава Чечни Кадыров показал кадры со сбитым квадрокоптером наемников НАТО

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Принимающие участие в проведении специальной операции бойцы из Чеченской Республики сбили квадрокоптер. На боезаряде дрона они обнаружили нанесенную белой краской надпись на английском языке «Привет из Нью-Йорка». Кадры с места опубликовал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, это очередное доказательство того, что российская армия ведет борьбу не только с украинскими националистами, но и с иностранными наемниками из стран НАТО.

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Кадыров подчеркнул, что выпустившие квадрокоптер с боезарядом рассчитывали, что надпись никто не увидит после детонации. Но в этот раз владельцы дрона просчитались.

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«Для таких случаев в русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое гласит: „Каков привет, таков и ответ“. Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать, и он непременно научит вас приветливости и правильному тону», — предупредил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что к союзным войскам в Донбассе присоединились бойцы батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат», которые получили современную технику и передовое вооружение. Глава Чечни подчеркнул, что в состав боевых подразделений вошли лучшие бойцы, способные переломить ход боя на своем участке.

Рамзан Кадыров

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