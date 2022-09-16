Чечня направила в Донбасс два военных батальона | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 21:09 Поделиться Telegram

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Viber Чечня направила в Донбасс два военных батальона Кадыров сообщил об отправке в Донбасс батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» РИА «Новости»

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Батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» присоединились к союзным войскам в Донбассе для участия в специальной военной операции. Об отправке военнослужащих сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что бойцы батальонов получили современную технику и передовое вооружение.

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«Главным оружием наших ребят всегда был и остается высокий боевой дух, который не сломить никакому врагу. А это значит, что мерзкая и подлая во всех своих проявлениях нацистская нечисть столкнется с твердой волей воинов чеченских спецподразделений», — написал Кадыров.

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Глава Чечни добавил, что защищать мирных жителей Донбасса отправились самые самоотверженные и превосходные бойцы, каждый из которых способен переломить ход боя на своем участке.

Кадыров пожелал военным удачи и добавил, что страдающие от украинских боевиков люди увидят в лице чеченского спецназа своих защитников и спасителей.

Ранее глава Чечни призвал руководителей российских регионов подготовить для отправки в Донбасс по одной тысяче добровольцев. Свое предложение Кадыров назвал «самомобилизацией». Он пояснил, что для каждого субъекта собрать тысячу человек вполне возможно, чтобы в результате появилась большая армия из 85 тысяч бойцов.

На предложение Кадырова откликнулись глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт.

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