Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут остаться на Запорожской АЭС после инспекции 31 августа. Возможность создания постоянной миссии допустил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, сообщило агентство Reuters.

«Он сказал, что МАГАТЭ надеется создать постоянную миссию на заводе, которым управляют украинские специалисты. Гросси сказал, что одним из приоритетов миссии будет общение с ними», — сообщил автор статьи.

Специалисты выдвинулись к Запорожской АЭС из Киева, куда приехали 30 августа. Миссию возглавил Рафаэль Гросси, в ее состав вошли представители Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии и Франции.

Они проведут на Запорожской АЭС инспекцию, оценят ее работоспособность, состояние после обстрелов и безопасность. По информации властей Запорожской области, миссия продлится один день, однако сам Рафаэль Гросси заявил о нескольких. О том, что некоторые специалисты останутся на станции после завершения проверки ранее заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.