Донецк снова оказался под огнем украинских «Градов»

Украинские военные снова открыли огонь по Донецку, применив РСЗО «Град». По городу выпустили 20 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, ВСУ также выпустили 14 разнокалиберных снарядов по Петровскому району Донецка, сообщил ТАСС.

«По оперативной линии поступила информация о ранении двух женщин 1947 и 1953 годов рождения в Петровском районе Донецка, а также двух мужчин 1957 и 1960 годов рождения в Киевском районе города», — говорится в сообщении СЦКК ДНР в Telegram.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил о продолжающихся обстрелах социальных объектов города.

«Днем под обстрел попала МБОУ „Гуманитарная гимназия № 33 г. Донецка“, расположенная на улице Куйбышева, 42. Повреждены металлопластиковые оконные блоки», — уточнил он.

В минувшее воскресенье, 5 июня, ВСУ открыли массированный огонь по Ворошиловскому району Донецка. В результате были ранены 13 человек, сообщили в Минздраве ДНР. В министерстве призвали местных жителей воздержаться от перемещений по городу без необходимости.