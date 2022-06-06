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    06 июня 2022, 19:12

    Донецк снова оказался под огнем украинских «Градов»

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило о новом обстреле ВСУ Донецка

    Александр Иванов

    Украинские военные снова открыли огонь по Донецку, применив РСЗО «Град». По городу выпустили 20 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Донецк снова оказался под огнем украинских «Градов»

    По данным представительства, ВСУ также выпустили 14 разнокалиберных снарядов по Петровскому району Донецка, сообщил ТАСС.

    «По оперативной линии поступила информация о ранении двух женщин 1947 и 1953 годов рождения в Петровском районе Донецка, а также двух мужчин 1957 и 1960 годов рождения в Киевском районе города», — говорится в сообщении СЦКК ДНР в Telegram.

    Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил о продолжающихся обстрелах социальных объектов города.

    «Днем под обстрел попала МБОУ „Гуманитарная гимназия № 33 г. Донецка“, расположенная на улице Куйбышева, 42. Повреждены металлопластиковые оконные блоки», — уточнил он.

    В минувшее воскресенье, 5 июня, ВСУ открыли массированный огонь по Ворошиловскому району Донецка. В результате были ранены 13 человек, сообщили в Минздраве ДНР. В министерстве призвали местных жителей воздержаться от перемещений по городу без необходимости.