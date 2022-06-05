Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до 13 человек

По уточненным данным Минздрава ДНР, в результате обстрела Ворошиловского района Донецка пострадало 13 человек, в том числе один ребенок. Информация размещена в Telegram-канале ведомства.

В Минздраве ДНР сообщили, что трем пострадавшим помощь была оказана на месте, еще девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести госпитализированы в лечебные учреждения Донецка. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

На местах происшествия работают 11 бригад службы скорой медицинской помощи.

В медицинском ведомстве призвали местных жителей воздержаться от перемещений по городу без необходимости.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР).