Последствия ударов по Винницкой области Украины попали на видео

Украинцы выложили в соцсети фото и видео с последствиями удара по Винницкой области. Одна ракета попала в Дом офицеров, вторая — в здание военкомата.

В СМИ появлялась информация об ударе по роддому, однако украинский журналист Анатолий Шарий опроверг эти данные, сообщив, что поражена военная часть в Гайсине.

Как отметил в своем Telegram-канале популярный на Украине журналист и блогер Юрий Подоляка, российские ракеты раньше «не прилетали так далеко от фронта».

«Все изменилось после ударов HIMARS по военным и не военным объектам на Донбассе и на освобожденном юге Украины. И мне почему-то кажется, что эти события взаимосвязаны. На месте украинских политиков я бы задумался», — написал блогер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США передавали Украине разведданные для ударов по Донбассу из РСЗО HIMARS и направили на Украину инструкторов для наведения этих ударов.