Спецоперация 08 августа 2023, 07:21 ВСУ помогли России отказом от американской тактики WION: отказ ВСУ от американской тактики при контрнаступлении пошел на пользу России Министерство обороны Украины

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Украинские силы стали отказываться от американской тактики ведения боевых действий во время так называемого контрнаступления. Часть поставленной западными странами техники была неэффективна. Об этом сообщил индийский канал WION.

В сюжете говорится, что Украина надеялась прорваться через позиции России, но линии российской обороны хорошо укреплены. Также отмечается, что некоторая техника, поставленная Западом, не смогла прорваться через мины ВС РФ.

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«И теперь украинские подразделения отказываются от планов атаковать российские позиции, используя сложные западные маневры», — сказано в репортаже канала.

По его данным, союзники Украины хотели бы, чтобы она использовала более агрессивную наступательную тактику. Украинские военные, которые прошли несколько недель обучения с западными кураторами, все-таки вернулись к более привычным для себя методам. В итоге контрнаступление ВСУ замедлилось.