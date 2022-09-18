Спецоперация 18 сентября 2022, 13:31 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ лишились возможности наступать на Васильевском направлении в Запорожье — доброволец Доброволец «Тавриды»: у ВСУ нет сил наступать на Васильевском направлении РИА Новости

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Украинские подразделения решили сдать позиции на Васильевском направлении в Запорожской области после того, как их уничтожила российская артиллерия. Таким мнением поделился один из добровольцев.

Заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным Андрей рассказал РИА «Новости», что в настоящее время техники у подразделений ВСУ на Васильевском направлении не наблюдается.

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«Мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным координатам», — уточнил собеседник издания.

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Замком батальона добавил, что в случае прорыва российских военных ВСУ будет только обороняться, но наступления с его стороны ожидать не стоит.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о скоплении огромного числа частей ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области. Среди украинских военных был спецназ и наемники из других стран.

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