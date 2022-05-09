СМИ раскрыли данные о закупках Пентагоном вооружения для Украины

Министерство обороны США расширяет закупки вооружения для поставки на Украину. Ведомство получило 136 миллионов долларов для приобретения у американских компаний беспилотников-разведчиков, ракет с лазерным наведением, биноклей и другой боевой техники. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона сообщило издание The Washington Post.

Издание отметило, что поставки новых видов вооружений представляют собой отдельную категорию от тех случаев, когда США предоставляли Украине оружие из уже существующих запасов.

Выделенную на покупку сумму разделили на несколько частей: 22,6 миллиона долларов пойдет на покупку 70-миллиметровых ракет, входящих в списки высокоточного оружия для вертолетов, 17,8 миллиона долларов потратят на летательные ударные беспилотники Switchblade и еще 19,7 миллиона долларов — на ручные дроны Puma.

Заместитель министра обороны США Билл Ла Планте заявил, что ведомство получило одобрение конгресса на покупку военной техники на общую сумму 300 миллионов долларов, часть из которых потратят на поставки вооружения для Украины.

Представитель ведомства отметил, что сейчас идут переговоры с компаниям о замене зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin, которые ранее передали военным Киева.

«Мы каждый день контактируем с промышленностью по мере развития наших требований. Белый дом продолжит использовать все доступные инструменты для поддержки армии Украины», — заявил Ла Планте.

По данным источников издания, в отдельный пакет помощи для Украины включат артиллерийские снаряды, радары и оборудование для подавления радиоэлектронных волн. По словам собеседников издания, все это вооружение предназначено для ведения боевых действий в Донбассе.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что планы американцев увеличить поставки вооружения для украинской армии приведут к усугублению конфликта. По словам дипломата, целью взаимодействий Киева и Вашингтона стало желание противостояния с Россией, а не поиск мирного выхода из сложившейся ситуации.