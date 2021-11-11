Антонов заявил, что поставки США оружия на Украину ухудшат военный конфликт

Для РФ будет неприемлемым увидеть Украину в составе НАТО, а если США начнут поставлять оружие, то конфликт на юго-востоке страны усугубится. Такое мнение высказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия „киевскому режиму“ лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну», — объяснил дипломат. Его слова разместили на официальной странице посольства России в США в Facebook.

Антонов назвал Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной набором вредных лозунгов, которые нацелены на ухудшение отношений, а не на снятие напряженности. В каждом из них дипломат увидел желание противостоять России.

В этом же сообщении дипломат выразил обеспокоенность тем, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы прошла на фоне обострения конфликта на Черном море.

«Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это — пустая трата времени и сил», — подчеркнул представитель России.

Переговоры Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы состоялись 11 ноября, в их ходе представители стран договорились о двустороннем стратегическом партнерстве и сохранения санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины.