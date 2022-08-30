Диверсионно-разведывательную группу ликвидировали в Херсоне

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была ликвидирована утром 30 августа в микрорайоне Таврический в Херсоне. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«На Таврическом была активизация. Но все там нормально, все под контролем. Все уничтожены (члены диверсионно-разведывательной группы — прим. ТАСС)», — уточнил Стремоусов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее власти Херсонской области заявили о ненависти жителей к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Стремоусова, люди ненавидят политика и его режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше появляется сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации, пояснил он.

Стремоусов также сообщал, что украинские войска устроили массированный обстрел территории Херсонской области. Военные атаковали мирных жителей, а никакого реального наступления не было. Действия ВСУ Стремоусов назвал «истерией на уровне фейков».