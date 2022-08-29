Наступление ВСУ на Херсонскую область сочли «истерией на уровне фейков»

Реального наступления украинских войск на Херсонскую область нет — оно бессмысленно. Об этом сообщил заместитель главы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов, слова которого привело РИА «Новости».

«Это все бесполезно и бессмысленно, поэтому они и наносят удары непосредственно по мирному населению», — сказал Стремоусов.

Противник, добавил он, предпринял массированный обстрел региона. ВСУ нанесли удары по Херсону и области.

«Анонсировали некое наступление, которое требует от них Запад, но укронацисты осуществляют эти действия нанесением ударов по мирному Херсону и области», — уточнил замглавы Херсонской ВГА.

Он обратил внимание, что никакого продвижения нет, и назвал действия ВСУ «истерией на уровне фейков».

Запад, обратил внимание Стремоусов, требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население.

Ранее сообщалось, что конструкция Антоновского моста не получила повреждений в результате очередного обстрела со стороны Украины. Это единственный автомобильный переход через Днепр между Херсоном и Херсонской областью.