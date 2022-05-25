Детские центры с аниматорами и психологами откроются в Донбассе

Дети смогут заниматься на базе храмов в Донбассе физкультурой и творчеством, а также встречаться с психологами. Откроется 10 таких центров, сообщил ТАСС первый зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В ближайшие дни, может быть, сегодня или завтра, я встречусь [по этому вопросу] с правящим архиереем», — рассказал депутат.

По его словам, рассматривается два формата: детские центры и летние площадки. На них будут работать аниматоры, преподаватели физкультуры и психологи, которые окажут помощь тем, кто попал под обстрелы. Проект планируют запустить 1 июня.

Кроме того, в освобожденных районах работают центры гуманитарной помощи партии «Единая Россия». Местные жители нуждаются не только в продуктах и средствах гигиены, но и лекарствах. Особенно остро стоит вопрос по препаратам от диабета и болезней сердца. По словам Виктора Водолацкого, поставлена задача отрабатывать все заявки максимум в течение 10 дней.

Ранее о нехватке в Донбассе лекарств от диабета, туберкулеза, ВИЧ и СПИД докладывали главврачи профильных учреждений. Им перестали поставлять препараты по линии ВОЗ и Международного комитета Красного Креста.