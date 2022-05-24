ВОЗ и Красный Крест перестали снабжать Донбасс лекарствами от диабета

Международный комитет Красного Креста и ВОЗ прекратили оказание Донецкой и Луганской народным республикам помощи с поставкой лекарств от диабета, СПИДа и туберкулеза, сообщило РИА «Новости».

Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов: доклады главврачей профильных местных больниц в адрес министерств здравоохранения. Они пожаловались, что несмотря на запросы, прекратились поставки критически важных лекарств по линии гумпомощи. Есть вероятность того, что скоро пациенты останутся без лечения.

Донбасс испытывает острую нехватку лекарств. Некоторые медикаменты им доставляют российские военные в составе гумпомощи, например, лекарства от гипертонии, обезболивающие, заживляющие мази от ран и ожогов.