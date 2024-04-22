Спецоперация 22 апреля 2024, 07:24 Десантники из Бурятии заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром Российские десантники взяли в плен четверых боевиков ВСУ под Часовым Яром РИА «Новости»

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Бурятские десантники заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины на подступах к Часову Яру. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Бойцы Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе Часова Яра. Бронегруппа работала на БМД-2 и танках Т-80.

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«Бронегруппа <…> с окраин населенного пункта Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села», — уточнили в оборонном ведомстве.

Во время атаки бурятские бойцы ликвидировали огневые точки и расчеты гранатометов и минометов противника. После работы бронегруппы на захват опорного пункта выдвинулись забайкальские десантники. Они сломили сопротивление оставшихся украинских боевиков, зачистили и заняли удерживаемый опорный пункт противника. В плен сдались четверо солдата ВСУ.

Штурмовики группировки «Восток» захватили позиции украинских подразделений в районе Волновахи. Российские бойцы провели разведку боем и зачистили территорию.