Спецоперация 20 января 2023, 15:11 Десант ВСУ пытался высадиться на Кинбурнской косе Херсонские власти: десант ВСУ не раз пытался высадиться на Кинбурнской косе РИА «Новости»

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Украинские десантники периодически пытаются высадиться на Кинбурнской косе в Николаевской области. Однако ВС России не дают им этого сделать, заявил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Периодически враг пробовал провести высадку небольших десантов на Кинбурнской косе, перебрасывая их со стороны Очакова на быстроходных катерах», — рассказал он.

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По его словам, российские военные отбили все эти попытки: много украинских десантников погибли, остальные отошли назад.

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Ранее Сальдо отмечал, что расположенная на левом берегу Днепра Кинбурнская коса находится под полным контролем ВС России. Источник в российских силовых структурах объяснил, что освобождение этого района обеспечило водный путь на Очаков.

Также врио губернатора Херсонской области заявил, что местные жители воспринимают Вооруженные силы Украины как оккупантов. Украинские силы практически не помогают населению.