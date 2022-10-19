Десант ВСУ провалил попытку захвата ЗАЭС | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 09:40 Десант ВСУ провалил попытку захвата ЗАЭС Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре РИА «Новости»

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ВСУ вновь отправили десант для захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и в очередной раз потерпели неудачу. Об этом в интервью ТАСС сообщил член администрации региона со стороны России Владимир Рогов.

Он отметил, что для текущей попытки установления контроля над ЗАЭС ВСУ задействовали не менее 30 катеров. Члены экипажей этого водного транспорта попытались высадиться в Энергодаре. По словам Рогова, эти украинские военнослужащие являются живой силой для спецопераций.

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«Они тренируются захватывать критически важные объекты», — отметил он.

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По его словам, ЗАЭС как раз является одной из таких локаций. Рогов сказал, что противнику оказали сопротивление в бою. В итоге текущая попытка установления украинского контроля над станцией была пресечена.

Это не первый случай, когда ВСУ отправляют речной десант для захвата ЗАЭС. Так, 15 октября Минобороны сообщало о провале прошлой попытки реализовать такой маневр.