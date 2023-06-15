Спецоперация 15 июня 2023, 22:57 «Будет жарко». Активность ВСУ резко усилилась на Запорожском направлении Рогов: ВСУ резко активизировались на Ореховском направлении в Запорожье РИА «Новости»

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Украинские боевики резко активизировались на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня под Ореховым будет жарко», — заявил он.

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По словам Рогова, пока длился период непогоды и ливней, ВСУ занялись перегруппировкой и подвозом резервов, чтобы дополнить военную технику и увеличить личный состав. Кроме того, противник поработал над скрытым разминированием позиций, чтобы в будущем использовать эти территории для наступления.

Рогов отметил, что после длинной артиллерийской подготовки украинская пехота «бросается» в бой с крупнокалиберными пулеметами и АГС.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные не продвинулись ни на шаг в ходе контрнаступления на Запорожском фронте. По его словам, основные сражения на данный момент сосредоточены на Времевском выступе.