ВСУ затягивают бессмысленные бои на Херсонском направлении | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 19:22 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ затягивают бессмысленные бои на Херсонском направлении Аналитик Онуфриенко: ВСУ ведут бессмысленные бои на Херсонском направлении РИА «Новости»

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За последние сутки украинские военные вновь обстреляли Запорожскую АЭС и колонию в Еленовке. Кроме того, противник ведет ненужные сражения на Херсонском направлении. Эти и другие события последних дней в зоне спецоперации на Украине специально для «360» осветил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь.

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Недавно клоун — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что названия ряда городов — Мариуполь, Мелитополь, Херсон, Донецк, Горловка, Луганск — будут звучать громче, когда ВСУ их освободят. Также он упомянул Джанкой, Евпаторию и Ялту.

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Вспоминается детский стишок, в одной из строк которого задается риторический вопрос о реальности сладких мечт.

Продолжаются обстрелы Запорожской атомной электростанции. Зафиксированы прилеты по колонии в Еленовке. В этот раз все прошло не так удачно для украинской стороны: погиб один заключенный, несколько человек получили ранения. Часть ракет удалось сбить на подлете.

РИА «Новости»

Наиболее напряженное направление, безусловно, Святогорское. Там противник продвигается потихоньку по левому берегу, севернее населенного пункта Святогорск. В Студенок просачивается вражеская разведывательно-диверсионная группа.

Это самое напряженное направление из-за географического расположения позиций.

Южнее Святогорска — под Красным Лиманом — наши войска уверенно сохраняют контроль над местными населенными пунктами. Здесь противнику не удается продвинуться, несмотря на попытки.

РИА «Новости»

Есть предварительные данные о переходе ВС России границы в Харьковской области и их продвижении на юг. Также поступают сообщения об успехах наших военных в Красногоровке. Вооруженные столкновения идут уже в самом населенном пункте, что значительно ухудшает положение остатков сил противника.

Под Артемовском освобождена Донбасская электростанция. Правда, она не работает с июля прошлого года. Однако ранее станция распределяла электроэнергию по южной части Украины.

РИА «Новости»

На остальных участках фронта — упорные оборонительные бои. По непонятным причинам продолжается сражение за Херсон. Скорее всего, эта ситуация неясна и для принимающих решения о мобилизации личного состава. Украинская сторона перебрасывает туда подкрепление, которое потом уничтожается.

В итоге линия фронта не меняется. Бои продолжатся в ближайшие дни, пока не будет принято решение о наступлении российских войск.

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