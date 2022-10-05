Депутат ГД Картаполов призвал усовершенствовать разведку в рамках СВО | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 22:50

Экс-премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали из синагоги

Общество

05 октября 2022, 22:29

Уличных музыкантов в Петербурге будут контролировать законом

Реклама

Мир

05 октября 2022, 22:27

Реакцию Зеленского на «план Маска» назвали отражением отношения Запада к России

Мир

05 октября 2022, 22:26

Эксперт Шустер предупредил о значительном росте цен на нефть из-за решений стран ОПЕК

Транспорт

05 октября 2022, 22:26

Компания Geely презентовала реконструированный кроссовер Tugella

Происшествия

05 октября 2022, 22:26

Тройная авария произошла в Челябинской области

Происшествия

05 октября 2022, 22:26

Слесарь погиб на заводе в Прикамье

Здоровье

05 октября 2022, 22:25

Психолог Ходос посоветовала концентрироваться на работе, чтобы побороть депрессию

Происшествия

05 октября 2022, 22:25

Женщина попала под автобус в Ижевске

Спецоперация

05 октября 2022, 21:43

Депутат ГД Картаполов призвал усовершенствовать разведку в рамках СВО

Глава комитета ГД по обороне Картаполов назвал слабую работу разведки проблемой армии

Читать 360tv в

Главная проблема российской армии заключается в средствах разведки, заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. В эфире канала «Соловьев.Live» он заявил, что спецоперация выявила необходимость совершенствования этих средств.

«Главная проблема наша сегодня — это разведка, это средства, не силы, а именно средства разведки, которые позволяли бы вскрывать объекты противника на всю глубину», — рассказал Картаполов. Он добавил, что у него много вопросов к командованию ВКС, к состоянию и возможностям спутниковой группировки.

Реклама

«Ведь объектов-то много, они вроде есть, но на каждый объект нужен наряд сил», — подчеркнул парламентарий.

Реклама

Чтобы не потерять доверие жителей страны, Минобороны России должно рассказывать о спецоперации всю правду, заявил глава думского комитета по обороне. По словам Картаполова, сводки оборонного ведомства слишком однотипные, и народ понимает, что ему не считают нужным говорить даже часть правды. В связи с этим депутат призвал «перестать врать».

Разведка

Госдума РФ

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

1

0

0

Реклама

Реклама