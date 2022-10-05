Депутат ГД Картаполов призвал усовершенствовать разведку в рамках СВО | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 21:43 Поделиться Telegram

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Viber Депутат ГД Картаполов призвал усовершенствовать разведку в рамках СВО Глава комитета ГД по обороне Картаполов назвал слабую работу разведки проблемой армии РИА «Новости»

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Главная проблема российской армии заключается в средствах разведки, заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. В эфире канала «Соловьев.Live» он заявил, что спецоперация выявила необходимость совершенствования этих средств.

«Главная проблема наша сегодня — это разведка, это средства, не силы, а именно средства разведки, которые позволяли бы вскрывать объекты противника на всю глубину», — рассказал Картаполов. Он добавил, что у него много вопросов к командованию ВКС, к состоянию и возможностям спутниковой группировки.

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«Ведь объектов-то много, они вроде есть, но на каждый объект нужен наряд сил», — подчеркнул парламентарий.

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Чтобы не потерять доверие жителей страны, Минобороны России должно рассказывать о спецоперации всю правду, заявил глава думского комитета по обороне. По словам Картаполова, сводки оборонного ведомства слишком однотипные, и народ понимает, что ему не считают нужным говорить даже часть правды. В связи с этим депутат призвал «перестать врать».

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