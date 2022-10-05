Депутат Госдумы Картаполов призвал Минобороны говорить людям все о спецоперации | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 16:32 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Госдумы Картаполов призвал Минобороны говорить людям все о спецоперации РИА «Новости»

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Министерству обороны России следует рассказывать людям всю правду касательно специальной военной операции на Украине, чтобы не потерять кредит доверия. С таким заявлением выступил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в эфире программы «Соловьев. Live».

Он сравнил происходящее со Второй мировой войной, потому что «сейчас тоже враг на нашей земле».

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«Российский город Валуйки находится под постоянным огневым воздействием. Но мы это узнаем от кого угодно — от губернаторов, Telegram-каналов, военкоров. А больше ни от кого!» — возмутился депутат.

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Картаполов отметил, что в 1940-е годы в сводках Совинформбюро сообщалось не только о победах, но также открыто говорилось и потерях. И люди тогда понимали всю тяжесть ситуации. В связи с чем он призвал «перестать врать».

«Сводки Миноборы практически не меняют своего содержания. <…> Но народ-то знает. И здесь начинается главная проблема. У нас же народ не глупый. И он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть. Это очень нехорошо! Это может привести к потере кредита доверия», — заявил Картаполов.

Президент России Владимир Путин, выступая перед лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», заявил, что не было бы конфликта с Украиной, если бы не попытки ее и Запада возродить нацизм и разорвать историю на части. Он призвал учителей не допустить искажения истории.

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