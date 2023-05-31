Спецоперация 31 мая 2023, 13:14 Действия трех украинских ДРГ пресекли на Купянском направлении Минобороны сообщило о пресечении действий трех украинских ДРГ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за прошедшие сутки там удалось уничтожить около 70 бойцов ВСУ, четыре пикапа и два бронеавтомобиля.

В министерстве уточнили, что деятельность ДРГ пресекли в районах Синьковки, Тимковки и Котляровки. В Харьковской области и на территории ЛНР российские штурмовые отряды поразили подразделения ВСУ. В операции задействовали армейскую авиацию и тяжелые огнеметные системы «Западной» группировки войск.

Реклама

«В районах населенных пунктов Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ», — добавил Конашенков.

В ходе выполнения спецоперации ВС России в Одессе уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины — «Юрий Олефиренко». Удар из высокоточного оружия по нему нанесли 29 мая. За сутки российские системы ПВО перехватили 12 снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS, а также одну крылатую ракеты Storm Shadow.