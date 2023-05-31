Спецоперация 31 мая 2023, 12:34 Россия уничтожила последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко» Минобороны РФ: уничтожен последний боевой корабль Украины «Юрий Олефиренко» Фото: Yuri Olefirenko / Викимедиа

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Во время удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе Россия уничтожила судно «Юрий Олефиренко». В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что это был последний боевой корабль военно-морских сил Украины.

Как передали в военном министерстве, российские войска 29 мая нанесли удар высокоточным оружием.

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Также пресс-служба Минобороны РФ написала в сводке о ходе проведения специальной военной операции, что в Харьковской области военные уничтожили склады боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

На Красно-Лиманском направлении ликвидировано свыше 50-ти украинских военнослужащих, несколько боевых машин, гаубицы и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

«На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка», — добавили в ведомстве.

ВСУ за май лишились более 16 тысяч своих военных, рассказывал ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Коме того, российские военные уничтожили почти 500 украинских беспилотников, более 400 танков и других машин, пять вертолетов и 16 самолетов.

Ранее ВС России сорвали четыре попытки атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, военные ударили по пунктам принятия решений ВСУ, где планировали новые теракты.