31 мая 2023, 12:34
Россия уничтожила последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко»
Минобороны РФ: уничтожен последний боевой корабль Украины «Юрий Олефиренко»
Во время удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе Россия уничтожила судно «Юрий Олефиренко». В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что это был последний боевой корабль военно-морских сил Украины.
Как передали в военном министерстве, российские войска 29 мая нанесли удар высокоточным оружием.
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Также пресс-служба Минобороны РФ написала в сводке о ходе проведения специальной военной операции, что в Харьковской области военные уничтожили склады боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
На Красно-Лиманском направлении ликвидировано свыше 50-ти украинских военнослужащих, несколько боевых машин, гаубицы и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
«На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка», — добавили в ведомстве.
ВСУ за май лишились более 16 тысяч своих военных, рассказывал ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Коме того, российские военные уничтожили почти 500 украинских беспилотников, более 400 танков и других машин, пять вертолетов и 16 самолетов.
Ранее ВС России сорвали четыре попытки атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, военные ударили по пунктам принятия решений ВСУ, где планировали новые теракты.
Специальная военная операция РФ на Украине
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